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44 минуты назад

Собянин: в метро поступит ещё 300 вагонов «Москва — 2020»

RT на русском

Московский метрополитен получит около 300 новых вагонов «Москва — 2020» в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин.

Собянин: в метро поступит ещё 300 вагонов «Москва — 2020»
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, 32 вагона будут курсировать по Большой кольцевой линии, что позволит сократить интервалы в движении и сделать поездки более удобными.

Уровень шума у вагонов «Москва — 2020» меньше на 15%. Там также повышенная пассажировместимость.

Перед началом эксплуатации составы проходят проверку, состоящую из нескольких этапов.

Ранее НТВ сообщало, что городской вокзал Тимирязевская на МЦД-1 планируют открыть в 2023 году.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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