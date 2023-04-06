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23 минуты назад

Московские дороги в апреле четыре раза промоют специальным шампунем

Агентство «Москва»

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки дорог со специальным шампунем. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Московские дороги в апреле четыре раза промоют специальным шампунем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Традиционно после зимы проводим месячник по благоустройству, в рамках которого пройдут комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно просто смыть водой, например, мазутные и масляные пятна.

«Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей», - добавил заммэра.

Бирюков отметил, что в рамках месячника по благоустройству в столице проходят масштабные работы по промывке инженерных сооружений, фасадов зданий, выходящих на крупные магистрали, объектов уличного освещения и дорожной инфраструктуры.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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