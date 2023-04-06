Московские дороги в апреле четыре раза промоют специальным шампунем

«Традиционно после зимы проводим месячник по благоустройству, в рамках которого пройдут комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия», - сказал Бирюков.