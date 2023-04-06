В Москве выпустили тематические "Тройки", посвященные усадьбам Останкино и Кусково

В Москве выпустили тематические карты "Тройка", посвященные усадьбам Останкино и Кусково, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Фото: Москва24 Москва24

Приобрести их можно в сувенирном интернет-магазине, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение". Лимитированные карты вышли тиражом в две тысячи штук.

"Тематические "Тройки" – популярный сувенир, а также один из способов рассказать москвичам и гостям города об интересных событиях, фактах или местах", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее лимитированные карты "Тройка" выпустили в честь Всемирного дня театра. На проездных изображены залы и сцены Московского Губернского театра, Театра Сатиры и Московского академического театра имени Маяковского.