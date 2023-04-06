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1 час назад

За сутки в Москве выявили 1 589 случаев COVID-19

Москва24

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 1 589 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

За сутки в Москве выявили 1 589 случаев COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От последствий COVID-19 скончались восемь человек, между тем выздоровели после прохождения лечения 1 544 пациента. Госпитализация потребовалась 125 заболевшим.

Всего с начала пандемии коронавируса в столице выявили 3 485 255 случаев инфицирования. За это время благополучно перенесли болезнь 3 292 149 человек, скончались 48 503 человека.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 спустя более чем три года. Теперь, по его словам, врачам предстоит осмыслить полученный опыт, изложить его в научных работах.

Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия COVID-19 в России пока только снизила свой накал, но все еще остается актуальной.

Новости Москвы,Общество,Михаил Мурашко,Геннадий Онищенко,Минздрав РФ,РАН,
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