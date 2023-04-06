На юго-западе Москвы отремонтируют дом середины XX века

В Ломоносовском районе Москвы в 2023 году отремонтируют восьмиэтажный дом середины XX века, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

Фото: Фонд капремонта Москвы Фонд капремонта Москвы

Дом по адресу: улица Строителей, дом 7, корпус 3, возведен в 1957 году. Фасады здания выполнены из керамического блока. Над входными группами располагаются высокие витражные окна лестничных клеток. Венчают фасад декоративные пояса из красного кирпича и выступающий карниз.

В сообщении уточняется, что в ходе ремонта специалисты докомпануют утраченные элементы кирпичной кладки, восстановят поврежденные плиты балконов: заменят напольную плитку, выполнят устройство новых балконных экранов и отливов. Также они установят в местах общего пользования пластиковые окна, выполнят устройство нового облицовочного покрытия цоколя здания.