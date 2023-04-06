Москва прошла пик половодья

Питающие Московский регион водохранилища наполнены на примерно 90 процентов, объем приходящих талых вод снижается, что говорит о прохождении пика половодья. Об этом в четверг заявил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

По его словам, наполненность водохранилищ сохраняется на уровне около 88-90 процентов, а объем сброса воды находится на уровне порядка 100 кубометров в секунду.

«Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден», — цитирует «Интерфакс» Бирюкова. При этом он спрогнозировал сохранение половодья еще в течение 2-3 недель.