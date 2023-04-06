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1 час назад

Москва прошла пик половодья

Парламентская газета

Питающие Московский регион водохранилища наполнены на примерно 90 процентов, объем приходящих талых вод снижается, что говорит о прохождении пика половодья. Об этом в четверг заявил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Москва прошла пик половодья
Фото:   © Игорь Самохвалов/ПГ   © Игорь Самохвалов/ПГ

По его словам, наполненность водохранилищ сохраняется на уровне около 88-90 процентов, а объем сброса воды находится на уровне порядка 100 кубометров в секунду.

«Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден», — цитирует «Интерфакс» Бирюкова. При этом он спрогнозировал сохранение половодья еще в течение 2-3 недель.

Ранее «Парламентская газета» разбиралась, в каких регионах ждать половодья и паводков. Опасная ситуация сложилась в Московской, Смоленской и Рязанской областях, также аномальная погода и, как следствие, рост уровня воды наблюдаются в Приволжском федеральном округе.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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