$79.50+0.1487.10+0.37
25 минут назад

В Рассказовке ввели в эксплуатацию школу-гигант на 2100 мест

Mos.ru

Там созданы комфортные условия для всестороннего развития и обучения как младших школьников, так и учеников средних и старших классов.

В Рассказовке ввели в эксплуатацию школу-гигант на 2100 мест
Фото: Mos.ruMos.ru

Школу-гигант ввели в эксплуатацию на территории ТиНАО. Ее возвели в составе жилого комплекса «Переделкино Ближнее» по адресу: поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 16.

Видео дня

«Новое общеобразовательное учреждение общей площадью более 33 тысяч квадратных метров сможет принять 2100 учеников. В нем размещены классы для начальной, средней и старшей школ, специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Четырехэтажное здание в форме буквы Е состоит из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. Предусмотрено два основных входа: для учащихся начальной школы и для учеников средних и старших классов. Специалисты также создали комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для изучения естественных и цифровых наук оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы. На школьном ИТ-полигоне будут преподавать программирование и основы компьютерного дизайна. В школе откроется и комфортный многофункциональный библиотечный центр. Физкультурно-оздоровительный блок состоит из пяти спортзалов. Кроме того, есть два современных зала для проведения мероприятий, пищеблок полного технологического цикла и комфортный обеденный зал.

На первом этаже находятся комнаты охраны с диспетчерским пунктом, а также места ожидания для родителей, отделенные от холла перегородкой с турникетами.

На школьном дворе оборудовали беговые дорожки и спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Там же можно играть в подвижные игры и отдыхать. При благоустройстве высадили около 800 деревьев и кустарников.

Игорь Войстратенко напомнил, что по поручению Сергея Собянина Комитет государственного строительного надзора города Москвы уделяет особое внимание качеству строительства столичных образовательных объектов. «По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации и затем выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На всех этапах сооружения школы-гиганта в Рассказовке к проверкам образовательного комплекса привлекался Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, специалисты которого выполнили все необходимые лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов», — добавил Игорь Войстратенко.

Анастасия Пятова, руководитель Москомстройинвеста, отметила, что в жилом комплексе «Переделкино Ближнее» будут работать три крупных школы и несколько детских садов.

«Девелопером жилого комплекса “Переделкино Ближнее” является компания “Абсолют”. Помимо введенной в эксплуатацию школы на 2100 мест, одна школа на 1650 мест уже работает, еще одна, на 2100 мест, на стадии строительства. Все три школы будут переданы городу и встроены в городскую систему образования. Предусмотрено также несколько детских садов. Все соцобъекты равномерно распределят по территории крупного жилого комплекса — это удобно и безопасно как для детей, так и для их родителей», — отметила она.

Новый жилой комплекс — крупный градостроительный проект, включающий не только социальную, но и обширную коммерческую инфраструктуру. Здесь размещаются кафе, магазины, различные студии и службы быта.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий