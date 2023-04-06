В Рассказовке ввели в эксплуатацию школу-гигант на 2100 мест

Там созданы комфортные условия для всестороннего развития и обучения как младших школьников, так и учеников средних и старших классов.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Школу-гигант ввели в эксплуатацию на территории ТиНАО. Ее возвели в составе жилого комплекса «Переделкино Ближнее» по адресу: поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 16.

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«Новое общеобразовательное учреждение общей площадью более 33 тысяч квадратных метров сможет принять 2100 учеников. В нем размещены классы для начальной, средней и старшей школ, специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Четырехэтажное здание в форме буквы Е состоит из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. Предусмотрено два основных входа: для учащихся начальной школы и для учеников средних и старших классов. Специалисты также создали комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для изучения естественных и цифровых наук оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы. На школьном ИТ-полигоне будут преподавать программирование и основы компьютерного дизайна. В школе откроется и комфортный многофункциональный библиотечный центр. Физкультурно-оздоровительный блок состоит из пяти спортзалов. Кроме того, есть два современных зала для проведения мероприятий, пищеблок полного технологического цикла и комфортный обеденный зал.

На первом этаже находятся комнаты охраны с диспетчерским пунктом, а также места ожидания для родителей, отделенные от холла перегородкой с турникетами.

На школьном дворе оборудовали беговые дорожки и спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Там же можно играть в подвижные игры и отдыхать. При благоустройстве высадили около 800 деревьев и кустарников.

Игорь Войстратенко напомнил, что по поручению Сергея Собянина Комитет государственного строительного надзора города Москвы уделяет особое внимание качеству строительства столичных образовательных объектов. «По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации и затем выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На всех этапах сооружения школы-гиганта в Рассказовке к проверкам образовательного комплекса привлекался Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, специалисты которого выполнили все необходимые лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов», — добавил Игорь Войстратенко.

Анастасия Пятова, руководитель Москомстройинвеста, отметила, что в жилом комплексе «Переделкино Ближнее» будут работать три крупных школы и несколько детских садов.

«Девелопером жилого комплекса “Переделкино Ближнее” является компания “Абсолют”. Помимо введенной в эксплуатацию школы на 2100 мест, одна школа на 1650 мест уже работает, еще одна, на 2100 мест, на стадии строительства. Все три школы будут переданы городу и встроены в городскую систему образования. Предусмотрено также несколько детских садов. Все соцобъекты равномерно распределят по территории крупного жилого комплекса — это удобно и безопасно как для детей, так и для их родителей», — отметила она.