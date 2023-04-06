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1 час назад

Москвичей ожидает погода «миллион на миллион» в четверг

Елена Прошина

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в четверг жителей Москвы ожидает солнечная и сухая погода. Об этом пишет РИА Новости.

Теплая погода придет в столицу благодаря юго-западной периферии антициклона. Тишковец назвал такую погоду «миллион на миллион». Небо будет чистым, облачности минимум, а температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов. В Подмосковье – до плюс 14 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, плотный, 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление вырастет и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ждет «шикарная» погода в ближайшие выходные благодаря северному антициклону. Жителей московского региона ожидает до плюс 12 градусов, что чуть выше нормы.

Новости Москвы,Погода,Видео,Татьяна Позднякова,
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