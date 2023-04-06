По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в четверг жителей Москвы ожидает солнечная и сухая погода. Об этом пишет РИА Новости.

Теплая погода придет в столицу благодаря юго-западной периферии антициклона. Тишковец назвал такую погоду «миллион на миллион». Небо будет чистым, облачности минимум, а температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов. В Подмосковье – до плюс 14 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, плотный, 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление вырастет и составит 755 миллиметров ртутного столба.