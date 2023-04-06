Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища, пик половодья в столичном регионе пройден. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.