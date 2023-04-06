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6 апреля

Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден - Бирюков

Агентство «Москва»иещё 6

Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища, пик половодья в столичном регионе пройден. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений, даже немного уступая показателям прошлого года», - сказал он.

По словам заммэра, водохранилища наполнены примерно на 88-90%.

«По нашим оценкам, половодье продлится еще две-три недели, пропуск паводка проходит в штатном режиме», - уточнил Бирюков.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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