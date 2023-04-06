В Таганском районе на торги выставили 139 машино-мест

Объекты располагаются в паркинге в Брошевском переулке.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

В Таганском районе на продажу выставили 139 парковочных мест. Торги пройдут в три этапа — 21, 24 и 25 апреля. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Машино-места в охраняемом отдельно стоящем паркинге в Брошевском переулке в центре столицы выставлены на торги посредством публичного предложения с понижением цены. Общая площадь объектов превышает 1,6 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Заявки на машино-места принимаются до 17, 18 и 19 апреля в зависимости от лота. Аукционы состоятся на электронной площадке «Росэлторг». Площадь машино-мест варьируется от 11,5 до 19 квадратных метров.

«У паркинга есть удобный выезд на улицу, объект находится недалеко от станции метро “Крестьянская Застава”. Внутри проведены все необходимые коммуникации», — рассказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.

Ознакомиться с лотами и отслеживать публикации, касающиеся новых машино-мест в паркинге, можно на инвестиционном портале Москвы и официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Машино-места».