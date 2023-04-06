Москвичей пригласили на экскурсии на ретротрамвае «Татра-Т2»

— «Татру-Т2» выпускали с 195-го по 1963 год в Чехословакии. В Москве такие модели появились в 1959-м и сразу стали популярными у пассажиров. Дело в том, что до этого трамваи были с деревянными сиденьями и без отопления, а их передвижение сопровождал громкий стук, — говорится в сообщении.