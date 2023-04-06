В Гостином дворе открылась весенняя книжная ярмарка Non/fiction

С 6 по 9 апреля в Гостином дворе проходит Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В ярмарке участвует 277 издательств. В программе более 250 мероприятий для взрослых и детей. Тема ярмарки в этом году – “Новые формы существования текста”.

Фото: © non/fiction / moscowbookfair.ru © non/fiction / moscowbookfair.ru

Программа для детей организована на площадках “Территория познания”, “Книжки на подушках” и “Мастер-классы”. Здесь представлены новинки детской и подростковой литературы, состоятся встречи с писателями и иллюстраторами, творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты.

Акцент в программе сделан на связи литературы с другими видами искусства: в ходе ярмарки станет известен шорт-лист книжной премии “АРХ Москва”. Павильон “Искусство” станет одной из ключевых площадок ярмарки.

Раздел Vinyl Club порадует коллекционеров аудиоредкостей. Нововведение этой весны – книжная распродажа на площадке «Бук-сток», где гости ярмарки смогут найти не только новинки, но и издания прошлых лет по привлекательным ценам. Также покупателей ждут современные комиксы и антикварные и букинистические издания.

На ярмарке пройдет благотворительная акция по сбору книг для школ и библиотек Донбасса. Сдать книги можно на стойке Атриума Гостиного двора, при входе на основную экспозицию.

Часы работы: 6-8 апреля с 11:00 до 21:00, 9 апреля – с 11:00 до 20:00. Адрес: ул. Ильинка, д. 4.