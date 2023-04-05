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37 минут назад

Назван новый способ быстро добраться до аэропортов Внуково и Шереметьево

Мослента

Новый способ быстро добраться до аэропортов Внуково и Шереметьево назвал столичный Дептранс. МЦД-4, открытие которого запланировано на 2023 год, соединит две воздушные гавани и сэкономит время в пути.

Назван новый способ быстро добраться до аэропортов Внуково и Шереметьево
Фото: ТАССТАСС

«С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать до Шереметьево с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, россияне смогут добраться из Внуково в Шереметьево и обратно, используя один вид транспорта — электрички МЦД и аэроэкспрессы.

Ранее москвичам перечислили лайфхаки по экономии на поездках в метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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