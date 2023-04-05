В Московской консерватории открылась выставка об Александре Невском

В Московской консерватории под музыку Свиридова и Брамса в исполнении студентов-пятикурсников открылась передвижная выставка "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров", организованная Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).

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- Невский - небесный покровитель трех русских императоров: Александра I - победителя в войне с Наполеоном, Александра II - освободителя от крепостного права, а восточных славян - от турецкого господства, при котором Россия расширила свои земли на востоке, и Александра III - царя-миротворца, в царствование которого не было войн, - сказал на вернисаже ректор консерватории Александр Соколов. - Посетителями этой выставки могут быть студенты и пришедшие на концерт в Малый зал.

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- В феврале выставка была в Московском государственном институте международных отношений, ведь Невский был покровителем русских дипломатов, и ректор Московской консерватории Александр Сергеевич Соколов гостеприимно пригласил выставку к себе, - рассказала глава ЕСПО Анна Громова. - Выставку в рамках "Императорского маршрута" посмотрело уже более 30 тысяч человек. Мы рады, что экспозиция вдохновляет творческую молодежь на создание произведений об Александре Невском - выставку уже пригласили в МАРХи, Московский педагогический университет, мы бы хотели показать ее и в стенах журфака МГУ.

Александр Невский, сын Великого князя киевского и владимирского Ярослава Всеволодовича в 16 лет был призван на княжение в Новгород. С запада надвигались шведы и немцы, с востока монгольские орды. Александр Невский возглавил русское войско, чтобы дать отпор неприятелю. При впадении реки Ижоры в Неву князь Александр с дружиной 15 июля 1240 года в свои 19 лет атаковал шведов и полностью разгромил их. Победа Невского предотвратила потерю берегов Финского залива. За эту победу народ назвал князя Невским.

В 1242 году во время Ледового побоища на Чудском озере русское войско во главе с князем разгромило отряд рыцарей Ливонского ордена. Эта победа не только защитила на долгие годы Русь от посягательств с Запада,но и обеспечила независимость РПЦ и русского народа от католической церкви.

Князь заложил основы приемлемых взаимоотношений с Золотой ордой, правители которой не посягали на духовное достояние русского народа. Благодаря Невскому Русь была избавлена от жестоких монголо-татарских набегов. Татаро-монголы не требовали души, а только дани и подчинения. Заключив военно-политический союз с ордой, Невский сохранил "духовный облик народа".

В 1724 году решением Петра I мощи святого благоверного князя перенесли из Владимира в столицу России-Санкт-Петербург. Александр Невский стал небесным покровителем города, защитником Отечества и российской государственности. В 1725 году был учрежден орден Святого благоверного князя Александра Невского, который вручался за особые заслуги перед Отечеством.