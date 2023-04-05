Время работы кладбищ Москвы изменят в период пасхальных праздников

Во время пасхальных праздников посетить столичные кладбища можно будет с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в Telegram-канале ГБУ «Ритуал».
«Кладбища, находящиеся в подведомственности ГБУ «Ритуал», в период пасхальных праздников: 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля и 25 апреля 2023 года будут открыты для массовых посещений с 08:00 до 19:00», - говорится в сообщении.
В учреждении напомнили, что на 16 крупнейших кладбищах Москвы ГБУ «Ритуал» курсируют бесплатные автобусы, которые позволяющие комфортно добираться до отдаленных захоронений.