Собянин: участниками «Московской музейной недели» стали 250 тыс. человек

Порядка 250 тысяч человек стали участниками акции «Московская музейная неделя» с начала этого года. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в следующий раз акция пройдет с 10 по 16 апреля. Собянин напомнил, что акция проходит с 2019 года. По словам мэра, каждую третью неделю месяца москвичи и гости столицы могут бесплатно сходить в городские музеи и выставочные залы.