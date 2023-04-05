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1 час назад

Собянин: Участниками «Московской музейной недели» с начала года стали 250 тысяч человек

Национальная Служба Новостейиещё 5

Порядка 250 тысяч человек стали участниками акции «Московская музейная неделя» с начала этого года. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: участниками «Московской музейной недели» стали 250 тыс. человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в следующий раз акция пройдет с 10 по 16 апреля. Собянин напомнил, что акция проходит с 2019 года. По словам мэра, каждую третью неделю месяца москвичи и гости столицы могут бесплатно сходить в городские музеи и выставочные залы.

Так, мэр сообщил, что в Государственном Дарвиновском музее москвичи смогут увидеть выставку «Почему их так назвали». А в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» посетителей будет ждать экспозиция о художественном предмете «Основные элементы».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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