На всех хордовых автомагистралях Москвы улучшена связь

— Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же в силу масштабов столицы это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, — комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. — Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города.