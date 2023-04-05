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1 час назад

На всех хордовых автомагистралях Москвы улучшена связь

Вечерняя Москва

На всех запущенных участках хордового кольца Москвы улучшена связь. На работающих сегментах новых транспортных автомагистралей, которые образуют хордовое кольцо между ТТК и МКАД, в сети МТС обеспечено непрерывное покрытие и увеличена средняя скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Для этого компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль четырех новых городских дорог. Связь обеспечена на полностью введенной в эксплуатацию Северо-Западной хорде, на всех открытых для движения участках Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

На всех хордовых автомагистралях Москвы улучшена связь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Установленное и обновленное оборудование самостоятельно агрегирует все используемые LTE-частоты и при необходимости перенаправляет трафик на соседние базовые станции. Благодаря этому увеличивается стабильность соединения и скорость интернета на 30–40%.

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Средняя скорость мобильного интернета на запущенных участках хордового кольца и прилегающих к ним жилых и коммерческих объектах достигает 110 Мбит/с и даже в час пик составляет в среднем 35 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы свободно пользоваться интернет-сервисами.

— Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же в силу масштабов столицы это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, — комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. — Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города.

Окончание основных работ по перестройке автомобильного движения за счет хордового кольца ожидается к концу 2023 года. В результате улучшится транспортная связь между 73 районами Москвы с населением более 11 миллионов человек.

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