В Москве стало меньше нового жилья

С начала января 2023 года в Москве стал снижаться объем предложения нового жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

С января текущего года на рынок новостроек вышло 15 новых проектов — показатель оказался почти в два раза меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

«По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, когда на рынок вышло 27 проектов, предложение заметно сократилось. В конце прошлого года в семи проектах предлагались апартаменты, в 19 — квартиры, в одном проекте был зафиксирован смешанный формат», — объяснили в компании.