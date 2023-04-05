Поезд «Иволга 3.0» вышел в первые рейсы на МЦД-2

Новый электропоезд «Иволга 3.0» 5 апреля вышел в первые рейсы на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) от Нахабино до Подольска, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Мы знаем, как вы этого ждали - наша красотка «Иволга 3.0» впервые вышла на диаметры. Сегодня на МЦД-2 вместе с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) выпустили в первый рейс самый современный городской электропоезд последней модели. Ловите нашу «птичку» на маршруте от Нахабино до Подольска. «Иволги 3.0» временно будут курсировать там, а уже скоро выйдут на маршруты будущих диаметров, когда их инфраструктура будет готова. Перед этим мы провели техническую обкатку каждого нового состава без пассажиров», - говорится в сообщении.
Как уточнил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, в новом флагманском поезде появились зарядки для электросамокатов и стало больше USB-разъемов, чтобы пассажиры могли всегда оставаться на связи.
Кроме того, совместно с производителем АО «Трансмашхолдинг» в новой модели добавили больше сидений и дополнительные подлокотники для комфортных поездок, а также поменяли обивку салона на ярко-желтую.
«Мы стремимся к тому, чтобы пассажиров перевозил лучший транспорт, поэтому из года в год «Иволга» становится безопаснее, современнее и комфортнее. Новую модель «Иволга 3.0» уже положительно оценил мэр Москвы Сергей Собянин, а теперь после всех обкаток она вышла в первые рейсы с пассажирами. Ожидаем, что в этом году в Московский транспортный узел поступит больше 600 вагонов пригородных поездов, тогда доля обновленных железнодорожных составов в регионе достигнет 71%», - заключил Ликсутов.