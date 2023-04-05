Поезд «Иволга 3.0» вышел в первые рейсы на МЦД-2

«Мы знаем, как вы этого ждали - наша красотка «Иволга 3.0» впервые вышла на диаметры. Сегодня на МЦД-2 вместе с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) выпустили в первый рейс самый современный городской электропоезд последней модели. Ловите нашу «птичку» на маршруте от Нахабино до Подольска. «Иволги 3.0» временно будут курсировать там, а уже скоро выйдут на маршруты будущих диаметров, когда их инфраструктура будет готова. Перед этим мы провели техническую обкатку каждого нового состава без пассажиров», - говорится в сообщении.