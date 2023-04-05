Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжут МЦД и «Аэроэкспрессы»

Осенью 2023 года будет запущена новая линия D4 Московского центрального диаметра (МЦД). Она позволит связать между собой столичные аэропорты Внуково и Шереметьево. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

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Новая линия пройдет через центр столицы и три крупных транспортно-пересадочных узла города — «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская».

— Впервые между Внуково и Шереметьево можно будет проехать только на железнодорожном транспорте, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Открытие новой линии наземного метро предоставит горожанам возможность добраться до Шереметьево с востока и запада столицы, а до Внуково — с севера столицы. Например, от Москвы-Сити пассажиры могут доехать по D4 до станции Аминьевская, а от нее — на «Аэроэкспрессе» до нужной авиагавани.

Благодаря железнодорожному транспорту можно будет добраться до аэропорта без пробок и точно не опоздать на необходимый рейс. Поездка на них может занять до полутора часов, в то время как на такси, особенно в часы пик — до двух с половиной.