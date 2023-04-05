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1 час назад

Андрей Бочкарев: До конца года в Москве планируется достроить шесть станций метро

Вечерняя Москва

До конца этого года на разных радиальных линиях метро в столице планируется завершить строительство шести станций. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До конца года в Москве достроят шесть станций метро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сейчас на трех новых станциях «салатовой» линии ведутся архитектурно-отделочные работы и монтируются инженерные системы. Все строительные работы на этом участке мы планируем завершить до конца года, — сказал он.

Также специалисты должны достроить участок Калининско-Солнцевской линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Стало известно, что специалисты выполнили укладку гранита на полу платформенного участка строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро на 61 процент. Они полностью смонтировали крепления для будущей облицовки, а также сейчас устанавливают такие же подсистемы на потолке и колоннах.

Помимо этого, началось строительство одного из вестибюлей станции «Академическая» Троицкой линии метро. Как выяснилось, на стройплощадке специалисты практически завершили вынос инженерных сетей, а также почти на треть выполнили земляные работы.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Международный аэропорт Внуково,
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