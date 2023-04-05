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34 минуты назад

В парке искусств «Музеон» появятся две новые точки общепита

Национальная Служба Новостей

Новые точки общепита в парке искусств «Музеон» смогут открыть победители электронных торгов. Два павильона смогут обслуживать посетителей парка в течение всего года.

В парке искусств «Музеон» появятся две новые точки общепита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый объект площадью 10 квадратных метров располагается недалеко от главного входа в парк рядом со зданием Новой Третьяковки. Второй объект представляет собой павильон общей площадью более 63 квадратов, он включает в себя само сооружение и летнюю веранду, на которой можно разместить оборудование и столики для посетителей.

Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, договоры с победителями будут заключены на пять лет.

Новости Москвы,Иван Щербаков,
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