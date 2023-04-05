В парке искусств «Музеон» появятся две новые точки общепита

Первый объект площадью 10 квадратных метров располагается недалеко от главного входа в парк рядом со зданием Новой Третьяковки. Второй объект представляет собой павильон общей площадью более 63 квадратов, он включает в себя само сооружение и летнюю веранду, на которой можно разместить оборудование и столики для посетителей.