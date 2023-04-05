В Москве запустили новый сервис по выбору профессий для школьников

«Даже мотивированные ребята не всегда представляют, кем и где хотели бы работать. «Атлас профессий колледжей» поможет больше узнать о престижных профессиях, которым можно обучиться в колледжах, перспективах трудоустройства, познакомиться с крупнейшими работодателями и спланировать будущую карьеру», — объяснила замруководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.