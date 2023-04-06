График движения на Курско-Рижском МЦД-2 изменится 8-10 апреля

"8-9 и 9-10 апреля с 17:00 до 05:00 для работ [ОАО "РЖД"] по модернизации системы управления движением на станции Подмосковная ограничено движение на участке Тушино - Рижская. Вечером и ночью с субботы на воскресенье будет закрыт путь в Москву, с воскресенья на понедельник - из Москвы. На диаметрах с 17:00 до окончания движения часть поездов выведена из расписания, интервалы увеличены до 1 часа", - сообщили в пресс-службе.