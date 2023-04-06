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27 минут назад

График движения на Курско-Рижском МЦД-2 изменится 8-10 апреля

ТАССиещё 6

Расписание движения пригородных поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 8 по 10 апреля. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

График движения на Курско-Рижском МЦД-2 изменится 8-10 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8-9 и 9-10 апреля с 17:00 до 05:00 для работ [ОАО "РЖД"] по модернизации системы управления движением на станции Подмосковная ограничено движение на участке Тушино - Рижская. Вечером и ночью с субботы на воскресенье будет закрыт путь в Москву, с воскресенья на понедельник - из Москвы. На диаметрах с 17:00 до окончания движения часть поездов выведена из расписания, интервалы увеличены до 1 часа", - сообщили в пресс-службе.

Так, на Рижском направлении, на участке Нахабино - Тушино/Трикотажная интервал движения увеличен до 40-50 минут, на участке Тушино - Площадь трех вокзалов - до 1 часа. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до станций Трикотажная и Тушино.

Кроме того, на Курском направлении часть поездов будет следовать до станций Курский вокзал и Площадь трех вокзалов. Интервалы движения увеличены до 20-30 минут.

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