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Пункты проката электросамокатов открылись на ВДНХ

Пункты проката электротранспорта заработали на ВДНХ. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.

Пункты проката электросамокатов открылись на ВДНХ
© Вечерняя Москва

— Для удобства гостей выставки будут работать консультанты сервиса, которые научат пользоваться самокатом, расскажут об актуальных правилах ПДД и помогут выбрать наиболее выгодный тариф для поездки, — говорится в сообщении.

Всего оборудовано 47 пунктов начала и завершения аренды. Стоимость аренды самоката рассчитывается поминутно, цена минуты проката начинается от семи рублей. С электросамокатов начинается сезон аренды транспорта на ВДНХ, говорится на сайте выставки.

По новым правилам дорожного движения, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. При нарушении человеку может грозить штраф в размере 800 рублей. Об этом напомнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Какие именно правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности действуют в России в 2023 году — в материале «Вечерней Москве».

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