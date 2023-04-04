Москва примет участие в международной торговой выставке Vietnam Expo 2023

«В рамках работы выставочно-конгрессного форума департамент внешнеэкономических и международных связей организует объединенную экспозицию Москвы. На московском стенде будут представлены 10 ведущих столичных компаний, заинтересованных в выходе на рынки Вьетнама и Юго-Восточной Азии. Экспоненты московского стенда работают в сферах информационных технологий и проектирования систем безопасности, производства высокотехнологичного оборудования, а также оборудования для банков, фармацевтики и космецевтики. Высшую школу российской столицы представит Московский авиационный институт», - говорится в сообщении.