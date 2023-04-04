Москва примет участие в международной торговой выставке Vietnam Expo 2023, проведение которой запланировано на 5-8 апреля 2023 года во вьетнамском Ханое. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.
«В рамках работы выставочно-конгрессного форума департамент внешнеэкономических и международных связей организует объединенную экспозицию Москвы. На московском стенде будут представлены 10 ведущих столичных компаний, заинтересованных в выходе на рынки Вьетнама и Юго-Восточной Азии. Экспоненты московского стенда работают в сферах информационных технологий и проектирования систем безопасности, производства высокотехнологичного оборудования, а также оборудования для банков, фармацевтики и космецевтики. Высшую школу российской столицы представит Московский авиационный институт», - говорится в сообщении.
Как отмечается, выставка Vietnam Expo 2023 является многоотраслевым конгрессно-выставочным мероприятием с широкой отраслевой представленностью: от инновационных разработок до продукции пищевой промышленности. Выставка является уникальной площадкой для представления новой продукции и проведения переговоров с торговыми партнерами.
В пресс-службе добавили, что в рамках деловой программы форума 6 апреля 2023 года при участии посольства и торгового представительства РФ во Вьетнаме, представителей бизнес-кругов Вьетнама и республиканской прессы состоится официальный прием от имени правительства Москвы.