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1 час назад

Дом по реновации введут в этом году в районе Метрогородок

Вечерняя Москва

В столичном районе Метрогородок на Открытом шоссе, владение 30, земельный участок 1, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации.

Дом по реновации введут в этом году в районе Метрогородок
Фото: Департамент строительства города МосквыДепартамент строительства города Москвы

— В настоящее время уже завершены монолитные и фасадные работы, ведутся отделочные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, а также благоустройство территории, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из семи секций переменной этажности. Фасады сделали вентилируемыми и облицевали керамогранитными плитами, установили металлические короба для кондиционеров. Всего в доме предусмотрено 343 квартиры (однокомнатных — 139, двухкомнатных — 111, трехкомнатных — 93). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи дома сделают нежилыми, здесь разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов. Кроме этого, здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, пункты выдачи, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части предусмотрены: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В каждой секции установят грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1000 килограммов и 400 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.

Во дворе нового дома обустроят детскую игровую площадку и территорию для тихого отдыха. Для занятий спортом установят новые тренажеры, турники и брусья.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Правительство Москвы,
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