Спасатели сняли со льдины кота на пруду в Марьино

Утром 4 апреля спасатели вытащили кота, застрявшего на Западных Марьинских прудах в ЮВАО. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

— На место происшествия был выслан расчет Пожарно-спасательного отряда № 215 столичного Пожарно-спасательного центра. Когда экипаж прибыл на водоем, кот лежал без движения, — говорится в сообщении.

Спасатель в гидрокостюме, спасательном жилете и со спинальным щитом добрался до кота, взял его в руки, а коллеги помогли вытащить их на берег. Животное передали неравнодушной горожанке, которая и вызывала спасателей. Девушка отправилась с котом в ветеринарную клинику, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».