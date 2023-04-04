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1 час назад

На западе Москвы началось благоустройство Воробьевской набережной

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Прогулочная зона, велороллерная трасса и дорожки для бега со специальными покрытиями появятся на Воробьевской набережной в результате начатых работ по благоустройству, сообщили во вторник в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Началось благоустройство Воробьевской набережной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Стартовало благоустройство Воробьевской набережной в ЗАО. <...> Работы выполняем одновременно на всей набережной. Для безопасности пешеходов выставили ограждения, разместили информационные баннеры. В настоящее время демонтируем дорожные покрытия, прокладываем кабельную канализацию - в нее уберем воздушные провода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта благоустройства появятся прогулочная зона, дорожка для бега со специальным покрытием, двухсторонняя велороллерная трасса, лавочки для отдыха и элементы навигации. Также будет полностью обновлена смотровая площадка на крыше одного из причальных сооружений.

"Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы Горы". В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра", - привели в тексте слова замммэра Москвы Петра Бирюкова.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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