Началось благоустройство Воробьевской набережной

Прогулочная зона, велороллерная трасса и дорожки для бега со специальными покрытиями появятся на Воробьевской набережной в результате начатых работ по благоустройству, сообщили во вторник в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Стартовало благоустройство Воробьевской набережной в ЗАО. <...> Работы выполняем одновременно на всей набережной. Для безопасности пешеходов выставили ограждения, разместили информационные баннеры. В настоящее время демонтируем дорожные покрытия, прокладываем кабельную канализацию - в нее уберем воздушные провода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта благоустройства появятся прогулочная зона, дорожка для бега со специальным покрытием, двухсторонняя велороллерная трасса, лавочки для отдыха и элементы навигации. Также будет полностью обновлена смотровая площадка на крыше одного из причальных сооружений.
"Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы Горы". В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра", - привели в тексте слова замммэра Москвы Петра Бирюкова.