В Коптеве построят общественно-деловые объекты по программе КРТ

В столичном районе Коптево построят общественно-деловые объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Участок находится по адресу проезд Черепановых, владение 64.

"В комплексное развитие неэффективно используемого участка площадью 2,1 гектара на севере столицы вблизи ТПУ "Лихоборы" будет инвестировано 2,16 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 265 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

По словам заммэра, создание общественно-деловых объектов позволит трудоустроить более 700 человек. В настоящее время на указанной территории находятся гаражи, автомойка и шиномонтажная мастерская.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Коптеве планируется возвести более 26 тысяч "квадратов" различной недвижимости. В районе будут созданы новые магазины, рестораны и кафе, а также культурно-досуговые учреждения и объекты бытового обслуживания.

"На участке сейчас находится здание пересадочной станции Лихоборы Московского центрального кольца площадью около 4,6 тысячи квадратных метров, которое будет сохранено", – добавил он.

Ранее Ефимов рассказал, что комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны в Черемушках будет вести городской оператор, которым является казенное предприятие "Управление гражданского строительства".