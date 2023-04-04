Город выставил на торги 219 парковочных мест на востоке столицы

Больше всего объектов расположено в районе Измайлово.

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Город выставил на торги 219 машино-мест на многоуровневых паркингах на востоке Москвы: 171 реализуют на открытых аукционах на повышение начальной стоимости, еще 48 — на торгах без объявления цены, где участники сами указывают сумму, за которую готовы приобрести парковочное место. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«В семи районах ВАО автовладельцы могут приобрести 219 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках. Среди объектов площадью от 8,3 до 22,9 квадратного метра участники могут выбрать подходящий под размеры транспортного средства: небольшие подойдут для мотоциклов и малолитражных автомобилей, а крупные — под размещение внедорожников или сразу нескольких машин. Заявочные кампании завершатся в период с 13 по 27 апреля», — рассказал Иван Щербаков.

Больше всего объектов расположено в Измайлове. На подземной парковке в Измайловском проезде (дом 10, корпус 1) можно приобрести 92 парковочных места площадью от 8,3 до 22,9 квадратного метра. Стоянка находится в жилом квартале рядом с парковой зоной и имеет удобные выезды к важным магистралям района — Щелковскому шоссе и Первомайской улице. Еще 10 объектов площадью от 14 до 14,8 квадратного метра продаются на наземном паркинге на 1-й улице Измайловского Зверинца (дом 8). Стоянка расположена у Северо-Восточной хорды недалеко от транспортных узлов и Измайловского парка.

В Перове автовладельцы могут приобрести 41 парковочное место. Так, 26 объектов площадью от 13,2 до 15,5 квадратного метра находятся в подземных паркингах на 2-й Владимирской улице (дом 30) и улице Плеханова (дом 18). Остальные машино-места площадью от 15,2 до 21,9 квадратного метра расположены на наземной стоянке на Электродной улице (дом 5). Все парковки находятся в глубине жилых кварталов.

На наземных стоянках в Вешняках можно приобрести 41 машино-место площадью от 12,1 до 16,5 квадратного метра. В Ивановском предлагается еще 20 парковочных мест площадью от 14 до 17,1 квадратного метра. Наземная парковка в Малом Купавенском проезде (дом 14а) располагается рядом с торговыми и промышленными объектами недалеко от выезда на Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

В подземных паркингах в Гольянове продается 12 объектов площадью от 18,2 до 19,4 квадратного метра. Семь лотов предлагается на Уральской улице (дом 1, корпус 1), еще пять — на Байкальской улице (дом 18а). Обе стоянки расположены недалеко от Щелковского шоссе и станции метро «Щелковская».

На подземных парковках в Северном Измайлове и Богородском можно приобрести три машино-места площадью от 9,6 до 13,3 квадратного метра. Стоянки на улице Константина Федина (дом 13) и в Погонном проезде (дом 14) находятся в глубине жилых микрорайонов недалеко от транспортных узлов и автомагистралей.

Торги пройдут в апреле на электронной площадке «Росэлторг». Узнать больше информации о машино-местах, записаться на осмотр объекта, ознакомиться с лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Витрина объектов городской собственности, выставленных на торги, обновляется ежедневно: сейчас там представлено более 6,3 тысячи лотов, 4,6 тысячи из которых — парковочные места.