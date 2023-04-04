Путепровод на участке МСД через Кантемировскую улицу готовят к открытию

Его длина составляет 176 метров.

Фото: Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) завершено строительство путепровода через Кантемировскую улицу, объект готовится к сдаче в эксплуатацию, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Длина путепровода составляет 176 метров. Было построено семь опор, на которых возведено пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода», — рассказал он.

По всей длине мостового сооружения уложили верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона и выполнили разметку проезжей части.

«При строительстве путепровода устройство опор и пролетов велось в сложных условиях интенсивного автомобильного трафика на Кантемировской улице. Для безопасного производства работ и бесперебойного функционирования транспорта был разработан соответствующий проект организации дорожного движения», — отметил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на путепроводе через Кантемировскую улицу полностью установили наружное освещение, смонтировали 10 опор световых комплексов.

«Всего на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД предусмотрено возведение четырех путепроводов: через Кантемировскую улицу, Кавказский бульвар, реку Городню и Котляковский ручей. Помимо завершения возведения искусственного сооружения через Кантемировскую улицу, строительные работы закончены и на путепроводе через Котляковский ручей», — уточнил Юрий Кравцов.

Запуск движения по этому участку МСД позволит создать новую прямую транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное, улучшив тем самым их транспортную доступность. Также будут организованы комфортные пешеходные маршруты к общественной территории Аршиновского парка.