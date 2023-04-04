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1 час назад

На Краснопресненской набережной начали монтаж гранитной облицовки

Mos.ru

Специалисты отремонтируют более 500 квадратных метров и заменят 172 квадратных метра гранита.

На Краснопресненской набережной начали монтаж гранитной облицовки
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют Краснопресненскую набережную. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости — капитальный. В этом году обновим Краснопресненскую набережную, сейчас специалисты комплекса городского хозяйства проводят монтаж гранитной облицовки», — отметил Петр Бирюков.

Всего предстоит отремонтировать 537 и заменить 172 квадратных метра гранитной облицовки. Специалисты также очистят и покрасят 1,2 тысячи погонных метров чугунного ограждения, заменят восемь его секций, сделают расшивку швов и восстановят бетон в зоне водовыпуска.

Все работы проводятся днем с минимальным использованием техники. Часть тротуаров закрыта для прохода, но движение транспорта не ограничено.

Краснопресненскую набережную в Пресненском районе построили в 1965 году. Ее длина — более двух километров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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