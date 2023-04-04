На Краснопресненской набережной начали монтаж гранитной облицовки

Специалисты отремонтируют более 500 квадратных метров и заменят 172 квадратных метра гранита.
В этом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют Краснопресненскую набережную. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости — капитальный. В этом году обновим Краснопресненскую набережную, сейчас специалисты комплекса городского хозяйства проводят монтаж гранитной облицовки», — отметил Петр Бирюков.
Всего предстоит отремонтировать 537 и заменить 172 квадратных метра гранитной облицовки. Специалисты также очистят и покрасят 1,2 тысячи погонных метров чугунного ограждения, заменят восемь его секций, сделают расшивку швов и восстановят бетон в зоне водовыпуска.
Все работы проводятся днем с минимальным использованием техники. Часть тротуаров закрыта для прохода, но движение транспорта не ограничено.
Краснопресненскую набережную в Пресненском районе построили в 1965 году. Ее длина — более двух километров.