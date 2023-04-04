На юго-востоке Москвы отремонтируют дом середины прошлого века

"Бережному и кропотливому ремонту подлежат и архитектурные элементы. Мастера восстановят и окрасят в белый цвет порталы входных групп, кронштейны балконов, межэтажный пояс и венчающий карниз. Для дофрагментовки элементов применят эффективные полимерные смеси, которые зарекомендовали себя как крайне долговечный надежный материал. На финальном этапе приведут в порядок цоколь дома и козырьки над подъездами", - сообщается в пресс-релизе.