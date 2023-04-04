На юго-востоке Москвы отремонтируют дом середины прошлого века

В рамках московской программы капремонта в 2023 году приведут в порядок дом 32 на Рязанском проспекте, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
"Дом привлекает своей элегантной архитектурой, которая отличается утонченным декором. Данная стилистика была популярна при возведении жилых домов в 1960-е годы. Скоро на объекте стартуют работы по обновлению фасада, крыши и замене инженерных систем", - говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, работы по обновлению фасада начнутся с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Затем специалисты заделают трещины и сколы специальным строительным составом. На следующем этапе нанесут биозащитный раствор в местах намокания и произведут окраску.
"Бережному и кропотливому ремонту подлежат и архитектурные элементы. Мастера восстановят и окрасят в белый цвет порталы входных групп, кронштейны балконов, межэтажный пояс и венчающий карниз. Для дофрагментовки элементов применят эффективные полимерные смеси, которые зарекомендовали себя как крайне долговечный надежный материал. На финальном этапе приведут в порядок цоколь дома и козырьки над подъездами", - сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, указывается в нем, на крыше заменят изношенные деревянные конструкции, положат новое кровельное покрытие и установят защитное ограждение. Утеплят чердачное перекрытие и выполнят устройство ходового настила. Также в доме установят новые внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.