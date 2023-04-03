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1 час назад

Контролеры провели усиленные проверки в наземном транспорте Москвы

Вечерняя Москва

Столичные контролеры провели усиленные проверки в наземном транспорте города, под особый контроль попали маршруты автобусов, на которых фиксируется наибольшее количество безбилетников. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок».

Контролеры провели усиленные проверки в наземном транспорте Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН МоскваАнтон Кардашов / АГН Москва

При проведении мероприятия было важно не задерживать людей надолго, поэтому проверка проездных проводилась всего за несколько секунд. При выявлении факта безбилетной поездки пассажиров направляли к контролерам, которые оперативно составляли протоколы об административных правонарушениях.

В общей сложности было выявлено 159 нарушителей, трех из них передали правоохранителям. Сотрудники, как подчеркивается, проявляли лояльное отношение к пенсионерам, инвалидам и пассажирам с детьми. Им напомнили о необходимости всегда прикладывать социальную карту к валидатору при входе в транспорт.

Подобная проверка проводилась с целью повышения культуры оплаты проезда. Отметка у валидатора служит гарантией страховых выплат при возникновении нештатных ситуаций на дорогах, позволяет отслеживать загруженность маршрутов, а также обновлять подвижной состав.

За март контролеры проверили более 960 тысяч билетов в городском наземном транспорте. Этот показатель превышает аналогичные данные за февраль в среднем за день на 23 процента.

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