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41 минуту назад

Синоптики прогнозируют до +12°C в выходные в Москве

Газета.Ruиещё 1

На ближайших выходных в Москве прогнозируется комфортная погода с солнцем и до +12°C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптики спрогнозировали до +12°C в выходные в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным синоптиков, осадков 8 и 9 апреля не ожидается.

«В выходные просто шикарная погода. Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре», — уточнила Позднякова.

В течение двух выходных погода в столице будет от +10°C до +12°C.

«Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а это значит солнце нас порадует», — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна опаздывает в нескольких регионах России.

Также Вильфанд предрек дождливый апрель в нескольких регионах России. В ЯНАО, ХМАО, ряде районов Якутии, в Магаданской области, Камчатке и Сахалине количество осадки будет выше нормы.

Новости Москвы,Пожар в Тюмени,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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