Синоптики спрогнозировали до +12°C в выходные в Москве

На ближайших выходных в Москве прогнозируется комфортная погода с солнцем и до +12°C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

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По данным синоптиков, осадков 8 и 9 апреля не ожидается.

«В выходные просто шикарная погода. Погоду будет определять антициклон, хотя он северного происхождения, что скажется на ночной температуре», — уточнила Позднякова.

В течение двух выходных погода в столице будет от +10°C до +12°C.

«Погода будет с переменной облачностью, без осадков, а это значит солнце нас порадует», — отметила Позднякова.

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