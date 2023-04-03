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1 час назад

Выставка картин «Цветочный танец» откроется на ВДНХ 4 апреля

Агентство «Москва»иещё 1

На ВДНХ 4 апреля откроется выставка акварельной живописи «Цветочный танец». Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Выставка картин «Цветочный танец» откроется на ВДНХ 4 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работы лучших акварелистов России в рамках выставки «Цветочный танец» можно увидеть с 4 апреля по 14 мая. В экспозиции - целый букет нежных акварельных цветов. Экспонатами станут 90 завораживающих работ, принадлежащих в основном кисти столичных авторов. Но некоторые картины прибудут из других городов - Твери, Архангельска, Сарова, Кирова, Обнинска и Санкт-Петербурга. Их собрали благодаря иранской художнице Саре Мохебеян и галерее, носящей ее имя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка будет работать в павильоне №29. Посетить ее можно по входному билету в главный экспозиционный зал.

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