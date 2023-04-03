Названы новые адреса переезжающих из Московского ипподрома лошадей

По словам Зайцева, на сегодняшний день на Московском ипподроме находится менее 400 лошадей, остальных уже перевезли на Кубань, Ставрополье, Ростовскую область и Тамбов. Около сотни лошадей должны перевезти в Казань и 150 животных — на новый ипподром в подмосковное Раменское.