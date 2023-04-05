Фонтаны на ВДНХ промоют после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства в среду промоют фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ в рамках подготовки к открытию сезона. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Эти фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную. Работы займут пять дней, их выполнят специальные бригады", - сказал Бирюков.

По его словам, подготовка фонтанов к открытию включает комплекс работ: позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством.

"Перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние фонтанов, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, струеобразующие элементы", - отметил заммэра.