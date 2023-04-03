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1 час назад

Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Елена Прошина

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что больших дождей в Москве на этой неделе не будет. Однако в понедельник и вторник пройдут небольшие осадки.

Он также сообщил, что количество осадков в начале недели будет средним. Вероятно, что в четверг также может выпасть небольшой дождь, в то время как остальные дни должны остаться сухими.

Температура в понедельник после полудня будет составлять +11-13 градусов, что на 3 градуса больше нормы. Во вторник и среду будет чуть холоднее – +10-12 градусов, погода ожидается облачной с прояснениями. Еще больше похолодает 6 апреля. В этот день в столице ожидается +7-8 градусов, на юге может прогреться до +10 градусов.

Наибольшие колебания между ночной и дневной температурой ожидаются с пятницы. Так, ночью температура воздуха может понизиться до -1 градуса. А днем подняться до +8-13.

Ранее в центре «Метео» сообщили, что в начале этой недели в Москве ожидается до +12 градусов. С четверга будет немного холоднее, при этом в городе будет более солнечно.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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