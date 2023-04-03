$76.45+0.1482.39-0.75
48 минут назад

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Вечерняя Москваиещё 1

В понедельник, 3 апреля, температура воздуха в Москве превысила 13,5 градуса тепла. Этот день стал самым теплым с начала 2023 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В полдень на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха поднялась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера — Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта — тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов. А к 13 часам температура еще подросла и уже составляет плюс 13,5 градуса, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Уточняется, что точное значение максимальной температуры станет известно после 21:00.

В первые дни апреля москвичей ожидает тепло. Однако вполне возможно, что вернутся зимние дни со снегом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», что жителям столицы пора готовиться к похолоданию. Апрель будет достаточно дождливым, в некоторые дни — снежным.

Новости Москвы,Погода,Михаил Леус,Александр Ильин,Александр Шувалов,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий