Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

— В полдень на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха поднялась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера — Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта — тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов. А к 13 часам температура еще подросла и уже составляет плюс 13,5 градуса, — написал Леус в своем Telegram-канале.