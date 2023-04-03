Лесной орех зацвел в Москве

«На природных территориях Москвы начинает массово цвести орешник. Уже сейчас за цветением можно наблюдать, например, в природно-исторических парках «Измайлово» (недалеко от экоцентра «Царская пасека»), «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», - уточнили в пресс-службе.