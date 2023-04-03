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Лесной орех зацвел в Москве

В столице массово зацвел орешник, или лесной орех. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

Лесной орех зацвел в Москве
© globallookpress.com

«На природных территориях Москвы начинает массово цвести орешник. Уже сейчас за цветением можно наблюдать, например, в природно-исторических парках «Измайлово» (недалеко от экоцентра «Царская пасека»), «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», - уточнили в пресс-службе.

В Мосприроде добавили, что, начиная с этого момента, пчеловоды обычно начинают вести календарь цветения медоносных растений.

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