Рост потребительских цен замедлился в Москве в феврале

Рост потребительских цен в Москве в феврале замедлился до 0,5 процента, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в январе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента экономической политики и развития в понедельник, 3 апреля.

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— Повышение стоимости товаров и услуг в начале года было во многом связано с индексацией тарифов ЖКХ и стоимости проезда в общественном транспорте. Уже в феврале рост цен замедлился и составил 0,5 процента — это на 1,2 процентного пункта ниже, чем было в аналогичный месяц 2022 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что основной вклад в инфляцию внесло сезонное подорожание овощей и фруктов, а также увеличение спроса на туристические услуги.

При этом продукты питания за месяц подорожали на 0,9 процента, а услуги — на 0,7 процента. Стоимость непродовольственных товаров за аналогичный период, как подчеркивается, снизилась на 0,1 процента.

Цены на плодоовощную продукцию в феврале выросли на 7,2 процента. В сфере услуг значительный вклад в динамику цен внес туристический сектор на фоне повышенного спроса в период продолжительных праздничных дней 23–26 февраля.

Туры за рубеж в среднем подорожали на 4 процента, экскурсионные услуги — на 3,6 процента, санаторные путевки – на 2,4 процента. Из непродовольственных товаров сильнее всего подешевели телерадиоаппаратура — на 5,8 процента, бытовая техника — на 1,8 процента, строительные материалы — на 1,3 процента, гаджеты и смартфоны — на 0,6 процента.