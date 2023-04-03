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30 минут назад

На севере Москвы отремонтируют восьмиэтажный дом

РИА Недвижимостьиещё 1

Восьмиэтажный дом отремонтируют в Тимирязевском районе Москвы, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

На севере Москвы отремонтируют восьмиэтажный дом
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Речь идет о доме №10/12 на Тимирязевской улице, возведенном в 1961 году. Специалисты обновят фасад, крышу, подъезды и подвал здания, заменят внутренние инженерные коммуникации.

"Дом известен благодаря своим элегантным эркерам, ставшим архитектурной доминантой района благодаря удачному расположению объекта. Мы рады, что в 2023 году стартует его комплексный капитальный ремонт. Разработан уникальный проект проведения работ, подобраны современные отечественные материалы и технологии. Совсем скоро специалисты начнут приводить в порядок дом", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.

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