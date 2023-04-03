На севере Москвы отремонтируют восьмиэтажный дом

"Дом известен благодаря своим элегантным эркерам, ставшим архитектурной доминантой района благодаря удачному расположению объекта. Мы рады, что в 2023 году стартует его комплексный капитальный ремонт. Разработан уникальный проект проведения работ, подобраны современные отечественные материалы и технологии. Совсем скоро специалисты начнут приводить в порядок дом", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.