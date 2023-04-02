$76.45+0.1482.39-0.75
35 минут назад

Собянин: До конца апреля в Москве высадят почти пять миллионов саженцев виолы

Вечерняя Москва

До конца апреля на улицах, а также в парках, скверах и площадях столицы высадят почти пять миллионов саженцев виолы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: До конца апреля в Москве высадят почти пять миллионов саженцев виолы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус трех градусов. А чтобы цветы развивались в непредсказуемых погодных условиях, специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады, — сказал он.

Саженцы выращивают при помощи современных технологий. Всего в этом году город будут украшать больше 56 миллионов цветов 150 видов.

Уже в мае в столице распустятся тюльпаны, а им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники. Именно благодаря поэтапной высадке москвичи и гости столицы могут любоваться цветами с ранней весны до самой осени, написал Собянин в Telegram-канале.

С 1 по 30 апреля в столице проходит месячник весеннего благоустройства. В ходе работ специалисты приведут в порядок общественные пространства и дворовые территории, а также территории учреждений и предприятий. Помимо этого, в столице пройдут работы по озеленению и цветочному оформлению города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий