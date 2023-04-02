Собянин: До конца апреля в Москве высадят почти пять миллионов саженцев виолы

До конца апреля на улицах, а также в парках, скверах и площадях столицы высадят почти пять миллионов саженцев виолы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус трех градусов. А чтобы цветы развивались в непредсказуемых погодных условиях, специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады, — сказал он.

Саженцы выращивают при помощи современных технологий. Всего в этом году город будут украшать больше 56 миллионов цветов 150 видов.

Уже в мае в столице распустятся тюльпаны, а им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники. Именно благодаря поэтапной высадке москвичи и гости столицы могут любоваться цветами с ранней весны до самой осени, написал Собянин в Telegram-канале.