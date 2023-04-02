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51 минуту назад

Собянин: Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля

Агентство «Москва»иещё 4

В столице до конца апреля высадят около 5 млн саженцев виолы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Почти 5 млн саженцев виолы высадят в столице до конца апреля. К майским праздникам цветники с виолой украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы по всей столице. Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. А чтобы цветы развивались в непредсказуемых погодных условиях, специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады»,- сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в мае в столице распустятся тюльпаны, им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем будут высажены многолетники - всего 56 млн цветов 150 видов. Выращивание растений ведется с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, а высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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