Собянин: Почти 5 млн саженцев виолы высадят в Москве до конца апреля

В столице до конца апреля высадят около 5 млн саженцев виолы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Почти 5 млн саженцев виолы высадят в столице до конца апреля. К майским праздникам цветники с виолой украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы по всей столице. Виолу высаживают первой, так как она способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. А чтобы цветы развивались в непредсказуемых погодных условиях, специалисты заранее проведут закаливание и акклиматизацию рассады»,- сообщил Сергей Собянин.