Расписание поездов МЖД изменится на казанском направлении с 5 по 26 апреля

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в апреле изменится расписание поездов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— С 5 по 26 апреля будут увеличены интервалы движения поездов до 20 минут в часы пик и до 40 минут в течение дня. Некоторые поезда отменят, а у других изменятся остановки, расписание и маршрут следования, — говорится в сообщении.

Рекомендуется не пользоваться станцией метро «Выхино», чтобы добраться до центра, так как там будет высокий пассажиропоток. Отмечается, что со станции метро «Косино» находится пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Кроме того, от станции «Перово» Казанского направления МЖД ходят автобусы до одноименной станции метро Калининской линии, передает официальный сайт мэра Москвы.