Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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По данным пресс-службы, причиной приостановки работы стало отсутствие лицензии. Суд признал учебное заведение виновным по ч. 3 ст. 19.20 КоАП России («Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии»).

Проверку школы проводила прокуратура и департамент образования и науки Москвы. Было также установлено, что 15 педагогов школы, в основном иностранцы, получили дипломы за границей, но не подтвердили их в России.

Директор школы Магомед Баширов не согласился с доводами прокуратуры и заявил, что администрация школы предпринимает действия для выполнения лицензионных требований.