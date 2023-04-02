Демонтаж новогодних световых конструкций завершился в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в столице. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по демонтажу праздничных декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года, — сказал он.

По словам заммэра, декоративные конструкции очистят и проверят на предмет повреждений. Отмечается, что все оборудование будет использоваться повторно. Кроме того, конструкции основаны на энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».