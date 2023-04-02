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1 час назад

Сергей Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы

Вечерняя Москва

Состоянию инженерной инфраструктуры столицы уделяется пристальное внимание в круглосуточном режиме. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Как и в прошлые годы, при подготовке к новому отопительному сезону проведем гидравлические и температурные испытания. Они помогают заблаговременно выявить ненадежные участки тепловых сетей и отремонтировать их. Горячую воду при этом отключаем всего на 10 дней, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в нынешнем году будут построены и реконструированы более 2,4 тысячи километров электрических сетей, свыше 167 километров водопроводов и 112 километров канализационных сетей, а также 20,6 километров водосточных сетей.

Отмечается, что часть работ будет выполнено бестраншейными методами, поэтому жители столицы не будут испытывать неудобства, написал Собянин в своем Telegram-канале.

31 марта стало известно, что на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники появится новая улично-дорожная сеть. В ходе работ специалисты переустроят инженерные коммуникации, попадающие в зону проведения работ, а также создадут закрытый переход для электрических сетей.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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